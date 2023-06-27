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Президент WADA Банька прокомментировал дело Валиевой

Агентство продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации фигуристки.
27 июня 2023 09:16
автор: Александр Евграфов

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что ждет начала слушаний по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, чтобы поставить точку в этом вопросе.

«У нас есть дата, и мы ждем начала слушания. Вы очень хорошо знаете нашу позицию в отношении этой ситуации и то, как организация отреагировало на это дело. Теперь у нас дата судебного рассмотрения, поэтому мы ждём», — приводит слова Баньки Inside the Games.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что слушание дела Камилы Валиевой пройдет 26-29 сентября в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария).

Фигуристка в декабре 2021 года на чемпионате России сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны после командного турнира на Олимпийских играх 2022 года, когда Валиева помогла российской команде завоевать золото турнира.

WADA требует четырехлетней дисквалификации фигуристки.

источник: Inside The Games
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