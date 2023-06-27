Костомаров носит временные протезы: они доставляют ему неудобства

Стало известно, что показанные олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым протезы временные, сообщает «Спорт-Экспресс».

Врачи и пациент ждут более современную модель, которая обладает меньшим весом. С временными протезами Костомарову тяжело из-за чего он психически нестабилен.

На данный момент у Костомарова биометрические протезы. Ставят их, чтобы фигурист тренировался. Принцип работы - от импульсов, которые поступают из мозга мышцам.

Добавим, что 10 января Костомаров был госпитализирован с пневмонией. В феврале стало известно, что ему проводят ампутации.