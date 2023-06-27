Тренер Гербольдт рассказала, при каких условиях Щербакрова вернется к соревнованиям

Российский тренер Катарина Гербольдт оценила шансы олимпийской чемпионки Анны Щербаковой вернуться к соревнованиям.

«Я думаю, что в статусе олимпийской чемпионки вряд ли она захочет возвращаться в плохом состоянии, проигрывать другим спортсменкам. Я думаю, что она будет отдавать себе отчет, если она готова, значит, она возобновит соревновательную деятельность», - приводит «Газета.ru» слова Гербольдт.

Напомним, что Щербакова попала в резервный состав сборной России на сезон-2023/2024.

Российские фигуристы отстранены от международных соревнований с весны прошлого года. Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение россиян от международных турниров.