Татьяне Тарасовой в седьмой раз за месяц потребовались услуги скорой помощи 

Скорая помощь в седьмой раз за проходящий июнь была вызвана на дом к мастеру спорта СССР и наставнице олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяне Тарасовой. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает источник, 76-летний специалист почувствовала себя плохо из-за резкого повышения давления. Сообщается, что она страдает от хронического сердечного заболевания: ей диагностировали артериальную гипертензию и мерцательную аритмию.

Добавим, что меньше недели назад в СМИ появилась информация о приезде скорой к дому Тарасовой согласно тем же проблемам со здоровьем и потерей сознания. Помощник тренера, Авербух и сама наставница сообщали, что она не обращалась в скорую помощь в тот день.