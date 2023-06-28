Тарасова прокомментировала слухи об ухудшении состояния здоровья

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию об ухудшении состояния здоровья.

«Перестаньте слушать это и смотреть. Уже не могу просто зайти к врачу, например, взять направление на пенталгин. Уже не знаю как мне жить. И чего ко мне привязались? Пусть за собой следят!» - цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

На эту же тему также высказался серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух.

«С Тарасовой все хорошо. Я не понимаю, откуда берутся такие новости. Оставьте ее в покое», - отметил Авербух.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Тарасова вызвала скорую в седьмой раз за месяц, однако от госпитализации отказывается.