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Тарасова прокомментировала слухи об ухудшении состояния здоровья

Ранее фигурист Илья Авербух также высказался по данному вопросу.
Тарасова прокомментировала слухи об ухудшении состояния здоровья
28 июня 2023 17:43
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию об ухудшении состояния здоровья.

«Перестаньте слушать это и смотреть. Уже не могу просто зайти к врачу, например, взять направление на пенталгин. Уже не знаю как мне жить. И чего ко мне привязались? Пусть за собой следят!» - цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

На эту же тему также высказался серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух.

«С Тарасовой все хорошо. Я не понимаю, откуда берутся такие новости. Оставьте ее в покое», - отметил Авербух.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Тарасова вызвала скорую в седьмой раз за месяц, однако от госпитализации отказывается.

источник: «Спорт-Экспресс»
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