Тарасова прокомментировала слухи об ухудшении состояния здоровья

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию об ухудшении состояния здоровья.
«Перестаньте слушать это и смотреть. Уже не могу просто зайти к врачу, например, взять направление на пенталгин. Уже не знаю как мне жить. И чего ко мне привязались? Пусть за собой следят!» - цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
На эту же тему также высказался серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух.
«С Тарасовой все хорошо. Я не понимаю, откуда берутся такие новости. Оставьте ее в покое», - отметил Авербух.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Тарасова вызвала скорую в седьмой раз за месяц, однако от госпитализации отказывается.
источник: «Спорт-Экспресс»