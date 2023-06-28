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Международный союз конькобежцев не включил россиян в список участников Гран-при нового сезона

Российские спортсмены отстранены из-за санкций, введенных организацией.
28 июня 2023 17:56
автор: Александр Евграфов

Международный союз конькобежцев (ISU) не включил российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте организации.

«Совет ISU оставил предыдущее решение в силе», - говорится в сообщении организации.

Ранее ISU сообщил, что российские и белорусские спортсменки не будут допущены к соревнованиям, в том числе и в нейтральном статусе. 1 марта 2022 года ISU отстранил фигуристов, конькобежцев, шорт-трекистов двух стран от участия в международных турнирах.

Первый этап Гран-при пройдет в США 20-22 октября.

источник: ISU
Российские фигуристы еще могут принять участие в серии Гран-при
Для этого должны быть соблюдены еще ряд условий.
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