Международный союз конькобежцев не включил россиян в список участников Гран-при нового сезона

Международный союз конькобежцев (ISU) не включил российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24, сообщается на официальном сайте организации.

«Совет ISU оставил предыдущее решение в силе», - говорится в сообщении организации.

Ранее ISU сообщил, что российские и белорусские спортсменки не будут допущены к соревнованиям, в том числе и в нейтральном статусе. 1 марта 2022 года ISU отстранил фигуристов, конькобежцев, шорт-трекистов двух стран от участия в международных турнирах.

Первый этап Гран-при пройдет в США 20-22 октября.