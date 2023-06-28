Российские фигуристы еще могут принять участие в серии Гран-при

Российские фигуристы могут принять участие в серии Гран-при при получении допуска со стороны Международного союза конькобежцев (ISU), сообщил РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Распределение спортсменов по этапам Гран-при происходит по рейтингу ISU. В случае получения допуска от ISU наши фигуристы смогут выступить в «челленджерах» и набрать рейтинговые очки. Тогда у них может появиться возможность принять участие в этапах Гран-при», - отметил Коган. Следующий совет ISU состоится в начале октября.

Ранее ISU опубликовал заявочные листы на этапы Гран-при, в которых отсутствуют российские и белорусские спортсмены.

ISU сообщил, что российские и белорусские спортсменки не будут допущены к соревнованиям, в том числе и в нейтральном статусе. 1 марта 2022 года ISU отстранил фигуристов, конькобежцев, шорт-трекистов двух стран от участия в международных турнирах.

Первый этап Гран-при пройдет в США 20-22 октября. Всего предусмотрено шесть этапов. Финал Гран-при состоится в Пекине 7-10 декабря.