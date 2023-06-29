Щербакова рассказала, готова ли она вернуться в профессиональный спорт 

Олимпийская чемпионка и победительница чемпионата мира по фигурному катанию Анна Щербакова оценила свои шансы возобновить свои выступления на профессиональном уровне.

Отметим, что летом прошлого года российской фигуристке прооперировали колено в клинике Германии. Ранее она неоднократно жаловалась, что давняя травма не позволяет ей выкладываться на тренировках на полную.

«Честно говоря, я не люблю разговоры о чем-то несовершенном. Если это случится, это не пропустят, все об этом узнают, поэтому будет что обсудить. Пока не хотелось бы это никак комментировать и обсуждать. В Новогорске сейчас работаю над восстановлением физической формы. Беспокоит ли колено? Нет, не беспокоит», — приводит слова Щербаковой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после проведенной операции в августе 2022 года Щербакова пропустила этапы Гран-при России, а также чемпионат страны по фигурному катанию. Ранее она завоевала олимпийское золото (2022) и стала чемпионкой мира (2021).