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Роман Костомаров опубликовал очередное видео тренировочного процесса после протезирования

Ранее он уже делился с общественностью своей тренировкой на велотренажере.
Роман Костомаров опубликовал очередное видео тренировочного процесса после протезирования
29 июня 2023 17:35
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Соцсети Романа Костомарова

Российский фигурист Роман Костомаров поделился вторым видеороликом на тему своего восстановления после проведенного протезирования.

Отметим, что 46-летний спортсмен в своих соцсетях опубликовал видео, на котором он выполняет физические упражнения с помощью ног и протезов в лечебной палате, а также на лестничной площадке медицинского учреждения.

«Каждый день стараюсь делать что то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!!!», — оставил комментарий Костомаров под опубликованной видеозаписью.

Напомним, что в начале нынешнего года Костомаров был госпитализирован в критическом состоянии. Врачи диагностировали спортсмену пневмонию. В результате осложнений и некроза тканей медики были вынуждены ампутировать ему чaсти кистей и стоп.

источник: «Советский спорт»
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