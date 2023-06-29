Роман Костомаров опубликовал очередное видео тренировочного процесса после протезирования

Российский фигурист Роман Костомаров поделился вторым видеороликом на тему своего восстановления после проведенного протезирования.

Отметим, что 46-летний спортсмен в своих соцсетях опубликовал видео, на котором он выполняет физические упражнения с помощью ног и протезов в лечебной палате, а также на лестничной площадке медицинского учреждения.

«Каждый день стараюсь делать что то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!!!», — оставил комментарий Костомаров под опубликованной видеозаписью.

Напомним, что в начале нынешнего года Костомаров был госпитализирован в критическом состоянии. Врачи диагностировали спортсмену пневмонию. В результате осложнений и некроза тканей медики были вынуждены ампутировать ему чaсти кистей и стоп.