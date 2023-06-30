Врач объяснил наличие отверстия в шее Костомарова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров уже опубликовал несколько видеороликов с тренировочного процесса в протезах.

Многие забеспокоились, увидев отверстие в шее спортсмена.

«Это обычное отверстие после трахеостомы. Ничего в этом страшного нет. Это, как и любая рана, зарастет само собой. Для искусственной вентиляции легких делают подобной разрез примерно один сантиметр для подключения аппарата напрямую к трахеям. Сейчас ИВЛ Роману скорее всего не нужен, поэтому осталась дырка, которая достаточно быстро заживет», - объясняет реабилитолог Константин Терновой в интервью Sport24.ru.

Напомним, что в начале нынешнего года Костомаров был госпитализирован в критическом состоянии. Врачи диагностировали спортсмену пневмонию. В результате осложнений и некроза тканей медики были вынуждены ампутировать ему чaсти кистей и стоп.