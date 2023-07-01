Организаторы Дня московского спорта отменили встречи фигуристок Валиевой и Трусовой

Организаторы Дня московского спорта, проходящего в «Лужниках», отменили встречи с болельщиками и пресс-подходы фигуристок Камилы Валиевой и Александры Трусовой. Это было сделано по соображениям безопасности и из-за угрозы возникновения давки.

Давки возникали на встречах с Алиной Загитовой и после с Анной Щербаковой. Несмотря на предупреждения ведущих, болельщики пытались сфотографироваться и взять автограф у спортсменок, игнорируя меры безопасности.

После второй встречи организаторы приняли решение закрыть фан-зону и отменить другие встречи.