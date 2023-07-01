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Алина Загитова рассказала, как раньше воспринимала критику в свой адрес 

В субботу, 1 июля, 21-летняя фигуристка одержала победу над шпажисткой Кариной Азнавурян в фехтовальном поединке.
01 июля 2023 19:26
автор: Глеб Шевяков

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года, Алина Загитова высказалась о том, как со временем поменялось ее отношение к негативным высказываниям и критике в свой адрес.

«Раньше я думала — что люди обо мне скажут? Со временем это прошло. Я решила попробовать себя везде, развиваться и не стоять на месте. Пробовать все и сразу. Раньше я реагировала импульсивно на негатив, задумывалась — а вдруг они правы? Но если над каждым комментарием так задумываться, у тебя ничего не получится. Научилась справляться с этим с опытом», — приводит слова российской спортсменки «Матч ТВ».

Добавим, что сегодня, 1 июля, в рамках Дня московского спорта Загитова приняла участие в шоу-поединке на шпагах. В бою она одолела российскую фехтовальщицу, двухкратную олимпийскую чемпионку Карину Азнавурян.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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