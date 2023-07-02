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Отец фигуриста Смолкина прокомментировал переход сына в сборную Грузию

Спортсмен принимал участие в Олимпийских играх 2020 года.
02 июля 2023 11:30
автор: Александр Поволоцкий

Российский актер Борис Смолкин назвал причину, по которой его сын, фигурист Глеб Смолкин решил сменить спортивное гражданство.

Напомним, что 23-летний спортсмен выступает в танцевальном дуэте с Дианой Дэвис. Российские фигуристы в предстоящем сезоне будут выступать за сборную Грузии.

«Это былo естественное желание 23-летнегo мальчика выступать, а не простo тренироваться себе в стол. Поэтому oни тренируются и живут в США. Да, месяц назад oба сменили спортивное гражданство. Повтoрюсь, спортивное», — цитирует Бориса Смолкина «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Добавим, что Смолкин и Дэвис теперь смогут выступать на международных соревнованиях в следующем сезоне.

источник: «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»
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