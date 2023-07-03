Заслуженный тренер СССР Тарасова прокомментировала вторую книгу Родченкова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что вторая книга бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, сбежавшего в США, не повлияет на развитие отечественного спорта.

«Я думаю, что нет, его книга не повлияет на российский спорт, но неприятненько. А этот Родченков, он был причастен к допингу. Я и первую его книгу не читала», - цитирует Тарасова РИА Новости.

Ранее Daily Mail анонсировала выход новой книги Родченкова, в которой он выдвинул новые обвинения в адрес российских спортсменов, а также раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК).

В 2016 году на основании слов Родченкова был составлен доклад Ричарда Макларена, по итогам которого сборная России выступала на трех подряд Олимпиадах в нейтральном статусе. Срок санкций истек в декабре 2022 года.