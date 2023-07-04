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Костомаров опубликовал видео тренировок после протезирования

Упражнения направлены на восстановление физической формы спортсмена.
Костомаров опубликовал видео тренировок после протезирования
04 июля 2023 16:03
автор: Александр Евграфов
автор фото: Соцсети Романа Костомарова

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал третий видеоролик о своем восстановлении после проведенного протезирования.

46-летний спортсмен опубликовал в своих соцсетях видео, на котором он выполняет физические упражнения для рук и ног с помощью протезов в лечебной палате. Упражнения направлены на восстановление физической формы спортсмена и выглядят весьма серьезно.

«Преодоление всего… Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни…», - говорится в сообщении Костомарова под опубликованной видеозаписью.

В начале нынешнего года Костомаров был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии в критическом состоянии. В результате осложнений и некроза тканей медики были вынуждены ампутировать ему чaсти кистей и стоп.

источник: «Советский спорт»
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