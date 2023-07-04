Американский фигурист рассказал про стажировку у Москвиной: в США стремятся к такой системе

Американский фигурист с русскими корнями Михаил Митрофанов рассказал про стажировку у знаменитого тренера Тамары Москвиной.

«У Москвиной высокий уровень тренировочного процесса, мы понимаем, почему русские так хорошо катаются, и стремимся к такой системе. Мой тренер Алексей Летов построил похожее в Бостоне. Тамаре Николаевне — респект, получал только удовольствие от работы с ней. Видно, что она обожает этот спорт, знает всё про фигурное катание», — приводит «Матч ТВ» слова американского фигуриста.

Митрофанов выступает в парном фигурном катании, со следующего сезона его партнёршей будет бывшая россиянка Алиса Ефимова.

В 2022 году Митрофанов вместе с Одри Лу выиграл чемпионат четырёх континентов.