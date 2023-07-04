«Мой герой». Жулин считает, что Роман Костомаров сможет вернуть на лед

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин уверен, что олимпийский чемпион Роман Костомаров сможет вернуться на лед.

«Однозначно, он вернется на лед. Костомаров - мой герой», - приводит слова наставника ТАСС.

Ранее Костомаров в соцсетях опубликовал третье видео из больницы в Коммунарке, в котором спортсмен занимается на протезах на беговой дорожке, а также делает упражнения с утяжелителями на руках.

Напомним, что в январе текущего года Костомаров был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи поставили спортсмену диагноз – пневмония. В процессе осложнений и некроза тканей медики были вынуждены ампутировать атлету чaсти кистей и стоп.