Тарасова заявила, что восхищается борьбой Костомарова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала комментарий после того, как олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выложил новое видео тренировок в протезах.

«То, что Костомаров продолжает справляться и не сдаётся, вызывает у меня восторг и восхищение. Он, безусловно, один из самых выдающихся спортсменов, которого я когда-либо видела», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Тарасовой.

В начале нынешнего года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии в критическом состоянии. В результате осложнений и некроза тканей медики были вынуждены ампутировать ему чaсти кистей и стоп.