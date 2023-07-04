В Госдуме требуют денежную компенсацию от Дэвис и Смолкина за переход в сборную Грузии

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что Россия должна получить компенсацию от фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина за переход в сборную Грузии.

«Если спортсмен готовился за деньги государства и принял решение уехать, он должен компенсировать эти деньги. Сейчас разрабатываем, возможно, законопроект о компенсации спортсменом тех затрат, которые на него потратило государство», — приводит слова политика Sport24.

Стоит отметить, что Дэвис — дочь заслуженного тренера РФ Этери Тутберидзе.

Диана и Глеб являются серебряными призёрами чемпионата России, бронзовыми медалистами первенства страны среди юниоров, победителями финала Кубка России среди юниоров, а также участниками Олимпийских игр — 2022.