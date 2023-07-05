Жулин рассказал о том, как начиналась болезнь Костомарова

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о том, как начиналась болезнь олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

По словам Жулина, Костомаров потянул плечо 1 января и продолжил кататься. Ему вкололи противоспалительное, которое снизило температуру и сняло боль. В это время как раз он и простудился, простуда перешла в пневмонию, а симптомы оказались смазанными.

«Думаю, это и довело его за 10 дней до такого состояния. Для всех нас было шоком, когда мы о Роме узнали… Мне тогда сказали, что его шансы выжить — всего два процента. Сейчас Рома с юмором говорил несколько дней назад, что простудился. Вот такая простуда с ампутацией конечностей. Я сказал Ромке — самое главное, что ты жив. Мы не обсуждали ампутацию. Но он живой, он остался отцом своих детей, мужем Оксаны, которая ему помогает», — рассказал Жулин в эфире канала «Россия 1».

Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии 10 января, некоторое время он находился без сознания, а после из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций.

Ранее Костомаров опубликовал несколько видеороликов с тренировками после протезирования.