Фигуриста Романа Костомарова выписали из больницы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров сообщил в своих социальных сетях о том, что его выписали из больницы.

Также он опубликовал видеоролик встречи с медицинскими работниками перед выпиской.

«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь. Благодаря этим людям я остался жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак», — написал Костомаров.

Напомним, победитель Олимпиады-2006 в танцах на льду попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Вскоре он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В дальнейшем Костомарову пришлось перенести несколько ампутаций на руках и ногах. В общей сложности он провёл в больнице 175 дней.