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Татьяна Тарасова поделилась эмоциями после новости о выписке Романа Костомарова из больницы

Фигурист провёл в медицинском учреждении «Коммунарка» 175 дней.
06 июля 2023 15:50
автор: Сергей Иванов

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала появившуюся новость о том, что олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров был выписан из больницы.

Ранее фигурист в соцсетях опубликовал несколько видеороликов со своими тренировками в протезах.

– Я счастлива! Это такое счастье для всех нас, праздник жизни. Спасибо врачам, которые вытащили Романа из того страшного состояния и спасли от ужасной болезни. Мы все молились за него, и произошло чудо. Надеюсь, что дальше всё будет хорошо. Мы все поддерживаем Романа и его семью, – приводит слова Тарасовой Sport24.ru.

Напомним, победитель Олимпиады-2006 в танцах на льду попал в реанимацию 10 января 2023 года с пневмонией. Вскоре он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В дальнейшем Костомарову пришлось перенести несколько ампутаций на руках и ногах. В общей сложности он провёл в больнице «Коммунарка» 175 дней.

источник: Sport24.ru
Костомаров после выписки из больницы выразил свое отношение к журналистам 
Олимпийский чемпион по фигурному катанию покинул медицинское учреждение спустя 175 дней после своей госпитализации. 
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