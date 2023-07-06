Авербух заявил, что знает всё о дальнейшем лечении Костомарова

Чемпион мира по фигурному катанию в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал новость о выписке Романа Костомарова из больницы «Коммунарка», где он находился 175 дней.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал в своих социальных сетях видеоролик встречи с медицинскими работниками больницы перед выпиской.

«Я с Романом всегда на связи. Мы все очень рады за него! Всё знаю о его дальнейшем лечении. Но теперь Роман будет отвечать на все вопросы сам, он будет на связи. Не слушайте сторонние источники — они врут. Проверенная информация только от самого Романа», — заявил Авербух в интервью Sport24.

Напомним, 46-летний фигурист попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Вскоре он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В дальнейшем Костомарову пришлось перенести несколько ампутаций на руках и ногах.