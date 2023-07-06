Костомаров после выписки из больницы выразил свое отношение к журналистам 

Российский фигурист Роман Костомаров высказался о работе сотрудников СМИ на фоне его выхода из больницы.

В четверг, 6 июля, 46-летний спортсмен в своих соцсетях заявил, что его выписали из клиники.

«Журналисты достали? Достали, да. Ничего говорить пока не хочу», — приводит слова Костомарова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в начале нынешнего года Костомаров был госпитализирован в критическом состоянии. Врачи диагностировали атлету пневмонию. В процессе осложнений и некроза тканей ему пришлось перенести несколько ампутаций в районе кистей и стоп. Роман пробыл в больнице 175 дней.