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Костомаров после выписки из больницы выразил свое отношение к журналистам 

Олимпийский чемпион по фигурному катанию покинул медицинское учреждение спустя 175 дней после своей госпитализации. 
06 июля 2023 16:28
автор: Глеб Шевяков

Российский фигурист Роман Костомаров высказался о работе сотрудников СМИ на фоне его выхода из больницы.

В четверг, 6 июля, 46-летний спортсмен в своих соцсетях заявил, что его выписали из клиники.

«Журналисты достали? Достали, да. Ничего говорить пока не хочу», — приводит слова Костомарова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в начале нынешнего года Костомаров был госпитализирован в критическом состоянии. Врачи диагностировали атлету пневмонию. В процессе осложнений и некроза тканей ему пришлось перенести несколько ампутаций в районе кистей и стоп. Роман пробыл в больнице 175 дней.

источник: «Спорт-Экспресс»
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