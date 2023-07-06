Стала известна причина, из-за которой Роман Костомаров вернётся в больницу

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров не окончательно завершил свою реабилитацию после перенесенной болезни и в скором времени вернется в больницу. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее двухкратный чемпион мира заявил в своих соцсетях, что он выписался из «Коммунарки» в четверг, 6 июля.

Как утверждает источник, 46-летнему атлету будет необходимо снова лечь в московскую клинику для проведения операции по протезированию рук. Сообщается, что окончательная выписка спортсмена случится в августе этого года.

Напомним, что в январе 2023 года Костомаров оказался госпитализирован в тяжелом состоянии на фоне прогрессирующей пневмонии. В результате осложнений болезни у атлета начался некроз тканей, из-за чего врачи были вынуждены провести спортсмену ампутацию частей кисть и стоп. Позже он перенес операцию по протезированию ног и регулярно выкладывал видеоролики своего восстановления в соцсетях.