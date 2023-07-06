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ОКР: не перестаем восхищаться силой духа Романа Костомарова

Олимпийского чемпиона выписали из больницы.
06 июля 2023 17:26
автор: Александр Кожевников

Пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР) высказалась о олимпийской чемпионе Романе Костомарове.

«Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова выписали из больницы! Почти полгода борьбы за жизнь позади!

Желаем здоровья и не сомневаемся, что в его жизни начинается новая, светлая глава.

Не перестаем восхищаться силой духа самого Романа, и, конечно же, беспримерным мужеством и человеческим достоинством его супруги Оксаны, всех родных и близких, кто каждый день был рядом с ним. Низкий поклон врачам и медперсоналу, которые совершили настоящее чудо», - гласит сообщение ОКР.

Вначале нынешнего года Костомаров был госпитализирован в критическом состоянии. Врачи диагностировали атлету пневмонию. В процессе осложнений и некроза тканей ему пришлось перенести несколько ампутаций в районе кистей и стоп. Роман пробыл в больнице 175 дней.

В четверг, 6 июля, 46-летний спортсмен в своих соцсетях заявил, что его выписали из клиники.

источник: «Советский спорт»
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