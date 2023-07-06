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Елена Радионова: Костомаров - герой и боец

роман выписался из больницы.
06 июля 2023 19:42
автор: Александр Кожевников

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова прокомментировала новость о выписке Романа Костомарова из больницы «Коммунарка», где он находился 175 дней.

«Рома — герой и боец. Не у каждого такая сила воли и духа. Рома невероятно сильный человек. Приятно видеть, что он улыбается! Я желаю ему найти свое дело, чем он будет дальше заниматься. Уверена, он его найдет! И конечно, его сила духа просто поражает», - приводит слова Радионовой «Спорт-Экспресс».

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал в своих социальных сетях видеоролик встречи с медицинскими работниками больницы перед выпиской.

Напомним, 46-летний фигурист попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Вскоре он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В дальнейшем Костомарову пришлось перенести несколько ампутаций на руках и ногах.

источник: «Спорт-Экспресс»
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