Признание Сотниковой в положительной допинг-пробе пропало из интервью

Фрагмент видео, в котором фигуристка Аделина Сотникова сообщила, что у нее была обнаружена положительная допинг-проба в 2014 году, исчез на YouTube-канале.

Полное интервью вышло в марте, а фрагмент с признанием Сотниковой был опубликован отдельно. Сейчас видеоотрывок удален.

Ранее девушка сообщила, что после Олимпиады 2014 года у неё обнаружили допинг, однако спортсменку оправдали после вскрытия второй пробы.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не владеет никакой информацией по этому поводу.