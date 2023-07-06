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Признание Сотниковой в положительной допинг-пробе пропало из интервью

Спортсменка призналась, что первая допинг-проба была положительной.
06 июля 2023 23:59
автор: Александр Кожевников

Фрагмент видео, в котором фигуристка Аделина Сотникова сообщила, что у нее была обнаружена положительная допинг-проба в 2014 году, исчез на YouTube-канале.

Полное интервью вышло в марте, а фрагмент с признанием Сотниковой был опубликован отдельно. Сейчас видеоотрывок удален.

Ранее девушка сообщила, что после Олимпиады 2014 года у неё обнаружили допинг, однако спортсменку оправдали после вскрытия второй пробы.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не владеет никакой информацией по этому поводу.

источник: «Советский спорт»
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