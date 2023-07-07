ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Костомарову предложили возглавить Федерацию фигурного катания России

6 июля фигуриста выписали из больницы.
07 июля 2023 11:15
автор: Максим Скороходов

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, в настоящий момент являющаяся депутатом Государственной Думы, дала комментарий после того, как стало известно о выписке фигуриста Романа Костомарова.

«Почему бы Роману не возглавить Федерацию фигурного катания России? Он совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается. Костомаров — олимпийский чемпион, он известен в мире спорта», - приводит Sport24.ru слова Родниной.

Напомним, 46-летний фигурист попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Вскоре он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В дальнейшем Костомарову пришлось перенести несколько ампутаций на руках и ногах.

источник: Sport24.ru
Признание Сотниковой в положительной допинг-пробе пропало из интервью
Спортсменка призналась, что первая допинг-проба была положительной.
06.07.2023 23:59
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Елена Радионова: Костомаров — герой и боец
Роман выписался из больницы.
06.07.2023 19:42
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
ОКР: не перестаём восхищаться силой духа Романа Костомарова
Олимпийского чемпиона выписали из больницы.
06.07.2023 17:26
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Стала известна причина, из-за которой Роман Костомаров вернётся в больницу
Фигурист покинул стены медицинского учреждения сегодня, 6 июля. 
06.07.2023 16:48
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Костомаров после выписки из больницы выразил своё отношение к журналистам 
Олимпийский чемпион по фигурному катанию покинул медицинское учреждение спустя 175 дней после своей госпитализации. 
06.07.2023 16:28
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Авербух заявил, что знает всё о дальнейшем лечении Костомарова
Авербух — о состоянии здоровья своего коллеги.
06.07.2023 16:06
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Татьяна Тарасова поделилась эмоциями после новости о выписке Романа Костомарова из больницы
Фигурист провёл в медицинском учреждении «Коммунарка» 175 дней.
06.07.2023 15:50
Фигурное катание
автор: Сергей Иванов
Фигуриста Романа Костомарова выписали из больницы
Фигуриста Романа Костомарова выписали из больницы
Он провёл в больнице 175 дней.
06.07.2023 15:06
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
В РУСАДА отреагировали на заявление Сотниковой об обнаруженном допинге после ОИ-2014
В РУСАДА отреагировали на заявление Сотниковой об обнаруженном допинге после ОИ-2014
На Играх в Сочи россиянка завоевала золото в одиночном катании.
06.07.2023 13:14
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.