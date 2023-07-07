Костомарову предложили возглавить Федерацию фигурного катания России

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, в настоящий момент являющаяся депутатом Государственной Думы, дала комментарий после того, как стало известно о выписке фигуриста Романа Костомарова.

«Почему бы Роману не возглавить Федерацию фигурного катания России? Он совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается. Костомаров — олимпийский чемпион, он известен в мире спорта», - приводит Sport24.ru слова Родниной.

Напомним, 46-летний фигурист попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Вскоре он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В дальнейшем Костомарову пришлось перенести несколько ампутаций на руках и ногах.