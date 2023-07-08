Тарасова согласна, что Костомаров должен возглавить Федерацию фигурного катания на коньках России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова согласна с трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной, которая предложила Роману Костомарову стать президентом Федерации фигурного катания на коньках России.
«Думаю это хорошая идея. Я бы поддержала такую инициативу», — приводит «Метарейтинг» слова Тарасовой.
Напомним, 46-летний фигурист попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Вскоре он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В дальнейшем Костомарову пришлось перенести несколько ампутаций на руках и ногах.
6 июля Костомаров сам сообщил о выписке.
источник: «Метарейтинг»