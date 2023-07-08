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Тарасова согласна, что Костомаров должен возглавить Федерацию фигурного катания на коньках России

Ранее с подобной инициативой выступила Ирина Роднина.
Тарасова согласна, что Костомаров должен возглавить Федерацию фигурного катания на коньках России
08 июля 2023 13:37
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова согласна с трёхкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной, которая предложила Роману Костомарову стать президентом Федерации фигурного катания на коньках России.

«Думаю это хорошая идея. Я бы поддержала такую инициативу», приводит «Метарейтинг» слова Тарасовой.

Напомним, 46-летний фигурист попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Вскоре он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В дальнейшем Костомарову пришлось перенести несколько ампутаций на руках и ногах.

6 июля Костомаров сам сообщил о выписке.

источник: «Метарейтинг»
Костомарову предложили возглавить Федерацию фигурного катания России
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