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Навка рассказала, какому произведению будет посвящено ее новое новогоднее шоу

Олимпийская чемпионка в танцах на льду вновь обращается к классике литературы.
08 июля 2023 19:07
автор: Александр Евграфов

Новогоднее шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки в 2023 году будет посвящено одному из произведений Николая Гоголя, сообщает журнал Hello! Russia.

«По традиции для всех любителей фигурного катания я готовлю очередную новогоднюю премьеру. Мы всегда делаем шоу на основе классических произведений. В этот раз это будет потрясающая ледовая сказка по произведению Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Много идей и проектов уже на этапе реализации», — приводит слова Навки HELLO! Russia.

По словам Навки, командная работа обязательна при реализации больших и серьезных проектов.

В минувшем году Навка стала режиссером шоу «История любви Шахерезады», в котором приняли участие олимпийские чемпионы Алина Загитова, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

источник: Журнал Hello
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