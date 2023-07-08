Навка рассказала, какому произведению будет посвящено ее новое новогоднее шоу

Новогоднее шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки в 2023 году будет посвящено одному из произведений Николая Гоголя, сообщает журнал Hello! Russia.

«По традиции для всех любителей фигурного катания я готовлю очередную новогоднюю премьеру. Мы всегда делаем шоу на основе классических произведений. В этот раз это будет потрясающая ледовая сказка по произведению Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Много идей и проектов уже на этапе реализации», — приводит слова Навки HELLO! Russia.

По словам Навки, командная работа обязательна при реализации больших и серьезных проектов.

В минувшем году Навка стала режиссером шоу «История любви Шахерезады», в котором приняли участие олимпийские чемпионы Алина Загитова, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.