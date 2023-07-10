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Олимпийская чемпионка Щербакова заявила, что соскучилась по спорту

В 2022 году она выиграла Олимпиаду.
10 июля 2023 14:51
автор: Виталий Овсянников

19-летняя российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что соскучилась по профессиональному спорту.

«Прихожу на тренировки, и во мне явно еще живет спортсмен, который хочет большего. Есть мотивация и желание что-то еще делать на тренировках. Пока сложно сказать, что будет дальше, но во мне есть еще этот спортивный азарт», — заявила фигуристка в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

Напомним, что в 2022 году Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Также она является чемпионкой мира и двукратной серебряной призеркой чемпионатов Европы. Минувший сезон Щербакова пропустила из-за операции на колене.

источник: «Советский спорт»
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