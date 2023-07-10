Призер Олимпиады-2018 Михаил Коляда принял решение приостановить карьеру

Серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года, российский фигурист Михаил Коляда признался, что принял решение приостановить профессиональную карьеру. Об этом атлет сообщил в эфире «Произвольной программы» Максима Транькова.

Отметим, что новость о приостановке карьеры 28-летнего спортсмена подтвердил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Жалко, что талантливый спортсмен решил приостановить соревновательную карьеру», — приводит слова 68-летнего функционера «РИА Новости».

Добавим, что в 2018 году Коляда выиграл серебряную медаль на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане на этапе командного турнира, он стал чемпионом мира в командных соревнованиях в составе национальной команды России. В одиночном разряде он становился бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионатов Европы (2017, 2018). Михаил является трехкратным чемпионом России.