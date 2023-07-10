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Татьяна Тарасова прокомментировала решение Михаила Коляды завершить карьеру

Фигурист ушел из большого спорта.
Татьяна Тарасова прокомментировала решение Михаила Коляды завершить карьеру
10 июля 2023 16:48
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуриста Михаила Коляды завершить спортивную карьеру.

«Услышала от вас эту новость. Понятно, что это всегда очень тяжелое занятие — заканчивать карьеру. Очень психологически тяжелое. Сразу понимаешь, что характер у человека сложный. Конечно, он себя не максимально реализовал. Он не реализовал себя совсем», - приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

В 2018 году Коляда выиграл серебряную медаль на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане на этапе командного турнира, он стал чемпионом мира в командных соревнованиях в составе национальной команды России. В одиночном разряде он становился бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионатов Европы (2017, 2018). Михаил является трехкратным чемпионом России.

источник: «Спорт-Экспресс»
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