Татьяна Тарасова прокомментировала решение Михаила Коляды завершить карьеру

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение фигуриста Михаила Коляды завершить спортивную карьеру.

«Услышала от вас эту новость. Понятно, что это всегда очень тяжелое занятие — заканчивать карьеру. Очень психологически тяжелое. Сразу понимаешь, что характер у человека сложный. Конечно, он себя не максимально реализовал. Он не реализовал себя совсем», - приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

В 2018 году Коляда выиграл серебряную медаль на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане на этапе командного турнира, он стал чемпионом мира в командных соревнованиях в составе национальной команды России. В одиночном разряде он становился бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионатов Европы (2017, 2018). Михаил является трехкратным чемпионом России.