Мишина хочет, чтобы Коляда в будущем возобновил карьеру

Тренер Татьяна Мишина прокомментировала решение фигуриста Михаила Коляды завершить спортивную карьеру.

«Я не знаю причин такого решения. Михаил — взрослый человек, он может сам принимать решения. Мне бы хотелось, чтобы он свою карьеру еще возобновил», - приводит слова Мишиной «Спорт-Экспресс».

В 2018 году Коляда выиграл серебряную медаль на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане на этапе командного турнира, он стал чемпионом мира в командных соревнованиях в составе национальной команды России. В одиночном разряде он становился бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионатов Европы (2017, 2018). Михаил является трехкратным чемпионом России.