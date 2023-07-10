Траньков заявил, что ему будет не хватать Коляды на соревнованиях

Олимпийский чемпион Максим Траньков дал комментарий после того, как фигурист Михаил Коляда в его подкасте объявил о приостановке карьеры.

«Дождемся ли мы его возвращения — не могу сказать. Я не ясновидящий и вообще не люблю разговаривать про будущее. У Алексея Николаевича Мишина огромный опыт, да и Миша сам взрослый парень, раз они приняли такое решение, значит оно было взвешенным. Конечно, Миши будет не хватать на соревнованиях. Но он в прошлом году много пропустил, появились новые молодые ребята», - приводит «Матч ТВ» слова Транькова.

Новость о приостановке карьеры 28-летнего спортсмена подтвердил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Добавим, что в 2018 году Коляда выиграл серебряную медаль на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане на этапе командного турнира, он стал чемпионом мира в командных соревнованиях в составе национальной команды России. В одиночном разряде он становился бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионатов Европы (2017, 2018). Михаил является трехкратным чемпионом России.