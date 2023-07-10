ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Илья Авербух прокомментировал решение Коляды завершить карьеру

Спортсмен ушел из фигурного катания.
10 июля 2023 17:58
автор: Александр Кожевников

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду, хореограф Илья Авербух прокомментировал решение фигуриста Михаила Коляды завершить спортивную карьеру.

«Для меня Михаил давно остановил карьеру. Совершенно не удивительно, что он на это решился. Возраст дает о себе знать в спорте. Возможно, мы еще увидим его на льду, но понять его решение можно. Люди заканчивают свои карьеры рано или поздно. Просто пришло время. Хватит обсуждать это как что-то невероятное. Это часть карьеры», - приводит слова Авербуха Sport24.

В 2018 году Коляда выиграл серебряную медаль на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане на этапе командного турнира, он стал чемпионом мира в командных соревнованиях в составе национальной команды России. В одиночном разряде он становился бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионатов Европы (2017, 2018). Михаил является трехкратным чемпионом России.

источник: Sport24.ru
Траньков заявил, что ему будет не хватать Коляды на соревнованиях
28-летний фигурист принял решение о приостановке карьеры.
10.07.2023 17:38
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Мишина хочет, чтобы Коляда в будущем возобновил карьеру
Фигурист ушел из большого спорта.
10.07.2023 16:49
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Татьяна Тарасова прокомментировала решение Михаила Коляды завершить карьеру
Татьяна Тарасова прокомментировала решение Михаила Коляды завершить карьеру
Фигурист ушел из большого спорта.
10.07.2023 16:48
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
Призер Олимпиады-2018 Михаил Коляда принял решение приостановить карьеру
Призер Олимпиады-2018 Михаил Коляда принял решение приостановить карьеру
Спортсмен занимается фигурным катанием с пяти лет. 
10.07.2023 16:35
Фигурное катание
автор: Глеб Шевяков
Олимпийская чемпионка Щербакова заявила, что соскучилась по спорту
В 2022 году она выиграла Олимпиаду.
10.07.2023 14:51
Фигурное катание
автор: Виталий Овсянников
Навка рассказала, какому произведению будет посвящено её новое новогоднее шоу
Олимпийская чемпионка в танцах на льду вновь обращается к классике литературы.
08.07.2023 19:07
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Тарасова согласна, что Костомаров должен возглавить Федерацию фигурного катания на коньках России
Тарасова согласна, что Костомаров должен возглавить Федерацию фигурного катания на коньках России
Ранее с подобной инициативой выступила Ирина Роднина.
08.07.2023 13:37
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Костомарову предложили возглавить Федерацию фигурного катания России
6 июля фигуриста выписали из больницы.
07.07.2023 11:15
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Признание Сотниковой в положительной допинг-пробе пропало из интервью
Спортсменка призналась, что первая допинг-проба была положительной.
06.07.2023 23:59
Фигурное катание
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.