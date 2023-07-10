Илья Авербух прокомментировал решение Коляды завершить карьеру

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду, хореограф Илья Авербух прокомментировал решение фигуриста Михаила Коляды завершить спортивную карьеру.

«Для меня Михаил давно остановил карьеру. Совершенно не удивительно, что он на это решился. Возраст дает о себе знать в спорте. Возможно, мы еще увидим его на льду, но понять его решение можно. Люди заканчивают свои карьеры рано или поздно. Просто пришло время. Хватит обсуждать это как что-то невероятное. Это часть карьеры», - приводит слова Авербуха Sport24.

В 2018 году Коляда выиграл серебряную медаль на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане на этапе командного турнира, он стал чемпионом мира в командных соревнованиях в составе национальной команды России. В одиночном разряде он становился бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионатов Европы (2017, 2018). Михаил является трехкратным чемпионом России.