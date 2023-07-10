Чен прокомментировала решение фигуриста Коляды завершить карьеру

Бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала решение фигуриста Михаила Коляды завершить спортивную карьеру.

«Для меня это не секрет. Мне показалось, на шоу-программах Миша серьезно сосредоточился на том, чтобы уйти в шоу. Вижу его в показательных номерах Авербуха, Навки. Он будет очень востребованным фигуристом. Сейчас появились молодые ребята, и Коляда понял, что четверные прыжки больше даются молодому поколению. Да, обидно терять потрясающего фигуриста. Но он решил не терять время, а развиваться больше в творческом направлении», — приводит слова Чен Sport24.

В 2018 году Коляда выиграл серебряную медаль на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане на этапе командного турнира, он стал чемпионом мира в командных соревнованиях в составе национальной команды России. В одиночном разряде он становился бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионатов Европы (2017, 2018). Михаил является трехкратным чемпионом России.