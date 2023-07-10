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Представлено первое видео с фигуристом Костомаровым за пределами больницы 

46-летний спортсмен был выписан из клиники на прошлой неделе.
Представлено первое видео с фигуристом Костомаровым за пределами больницы 
10 июля 2023 19:27
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Соцсети Романа Костомарова

Российский фигурист Роман Костомаров был впервые запечатлен на видео вне территории больницы после своей выписки. Ролик был опубликован изданием Super в телеграм-канале.

Отметим, что на кадрах видно, как олимпийский чемпион по фигурному катанию вместе со своей женой Оксаной Домниной прогуливается по асфальтированной дороге городской улицы, а затем пара заходит в подъезд.

Добавим, что в начале 2023 года Костомаров оказался госпитализирован в тяжёлом состоянии на фоне прогрессирующей пневмонии. В результате осложнений болезни у спортсмена обнаружился некроз тканей, из-за чего врачи были вынуждены провести спортсмену ампутацию частей кисть и стоп. Позже он перенёс операцию по протезированию ног и регулярно выкладывал видеоролики своего восстановления в соцсетях. Он провел в больнице 175 дней.

источник: SUPER
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