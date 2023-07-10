Михаил Коляда назвал причину, по которой принял решение приостановить спортивную карьеру 

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, что подтолкнуло его приостановить профессиональную карьеру. По его словам идея прервать свои выступления на льду возникла у него еще осенью прошлого года.

«Такие мысли действительно были. Я много размышлял и пытался понять, что делать дальше. Определённо мне сейчас нужна пауза. Я устал морально, плюс есть проблемы со здоровьем, которые нужно решать. Я не могу быть идеально готов физически из-за проблем со здоровьем, я не в порядке ментально. В таких случаях, когда не знаешь, что делать, лучше остановиться», — приводит слова фигуриста «РИА Новости».

Напомним, что в 2018 году Коляда завоевал серебряную медаль на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в командном турнире, он стал чемпионом мира в командных соревнованиях в составе сборной России. В одиночном разряде он становился бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионатов Европы (2017, 2018). Михаил также три раза выиграл чемпионат России.