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Михаил Коляда назвал причину, по которой принял решение приостановить спортивную карьеру 

28-летний спортсмен признался, что размышлял об этом еще в прошлом году. 
10 июля 2023 20:05
автор: Глеб Шевяков

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, что подтолкнуло его приостановить профессиональную карьеру. По его словам идея прервать свои выступления на льду возникла у него еще осенью прошлого года.

«Такие мысли действительно были. Я много размышлял и пытался понять, что делать дальше. Определённо мне сейчас нужна пауза. Я устал морально, плюс есть проблемы со здоровьем, которые нужно решать. Я не могу быть идеально готов физически из-за проблем со здоровьем, я не в порядке ментально. В таких случаях, когда не знаешь, что делать, лучше остановиться», — приводит слова фигуриста «РИА Новости».

Напомним, что в 2018 году Коляда завоевал серебряную медаль на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане в командном турнире, он стал чемпионом мира в командных соревнованиях в составе сборной России. В одиночном разряде он становился бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионатов Европы (2017, 2018). Михаил также три раза выиграл чемпионат России.

источник: «РИА Новости»
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