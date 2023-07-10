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Щербакова рассказала, как голодала во время подготовки к Олимпиаде

20-летняя фигуристка приняла участие в шоу «Дерзкая готовка».
Щербакова рассказала, как голодала во время подготовки к Олимпиаде
10 июля 2023 23:48
автор: Камила Абдурахманова
автор фото: РИА Новости

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова призналась, что во время Олимпиады почти ничего не ела и весила меньше 40 килограммов.

«Я была подготовленной к Олимпийским играм, потому что это был мой третий взрослый сезон. Я знала себя, свой организм, как мне готовиться, как настраиваться. Тогда я почти ничего не ела. Мне казалось, чем меньше я ем, тем лучше я буду тренироваться. Сейчас я начинаю понимать, что нужны силы и как надо есть», - рассказала фигуристка в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

По словам Щербаковой, до олимпийского сезона у неё всё хорошо обстояло с весом, и она ела, что хотела. Потом начался переходный возраст, стало тяжелее следить за весом. Чтобы держать оптимальный для тренировок вес, фигуристке пришлось поиздеваться над собой. Она перепробовала все возможные и невозможные диеты и выдержала год. «Олимпийский сезон закончился, я отпустила себя, естественно, сразу поправилась. В тот год 42-й - это мой хороший вес, но к Олимпиаде я похудела ещё больше. Сейчас я уже начала балансировать между тем, чтобы есть нормально и правильно, не голодать нигде», - отметила Щербакова.

На Олимпиаде в Пекине Анна Щербакова выиграла золотую медаль в одиночном катании.

источник: «Советский спорт»
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