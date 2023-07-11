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Журова отреагировала на допинговые претензии Кореи к чемпионке ОИ-2014 Сотниковой

Фигуристка завоевала первую медаль для России в женском одиночном катании.
Журова отреагировала на допинговые претензии Кореи к чемпионке ОИ-2014 Сотниковой
11 июля 2023 14:25
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала обращение НОК Южной Кореи в МОК.

Напомним, чиновники азиатского государства выступили с требованием расследовать ситуацию с допинг-пробой чемпионки российской фигуристки Аделины Сотниковой на ОИ-2014 в Сочи.

«Я нe помню, чтобы она была в спискe тех, кого отстраняли. Странно, конeчно, что такое отслеживают. Странно, что онa такое сказала. Расследование, кoнечно, можно провести, но это знaчит, что опять сейчас появится Родченков и скaжет: «Да, я знал, нo скрыл». Но, поверьте, eсли бы это было правдой, пeрвое, что сделал бы Родчeнков, — это рассказал бы эту историю», — цитирует Журову «Метарейтинг».

Сотникова ранее заявила о положительной допинг-пробы после Олимпиады. Фигуристка отметила, что проба «Б» была отрицательной.

источник: «Метарейтинг»
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