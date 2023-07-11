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«Как женщина после родов». Костомаров выложил видео занятия с протезами в тренажерном зале

Спортсмен провел в больнице 175 дней.
11 июля 2023 15:00
автор: Александр Поволоцкий

Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в соцсети новую видеозапись тренировки в протезах на ногах.

Напомним, 46-летний спортсмен попал в реанимацию в начале января с пневмонией. Вскоре Костомаров был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В дальнейшем Роману пришлось перенести несколько ампутаций на руках и ногах.

Судя по ролику, фигурист продолжает восстановление в тренажёрном зале.

«Я кaк женщина после родов. Зaнимаюсь. Видишь какие мышцы у мeня, приводящие. Нeпросто даётся», — говорит нa видео Костомaров.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предложила Роману возглавить Федерацию фигурного катания России.

источник: «Советский спорт»
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