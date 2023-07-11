Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в соцсети новую видеозапись тренировки в протезах на ногах.

Напомним, 46-летний спортсмен попал в реанимацию в начале января с пневмонией. Вскоре Костомаров был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В дальнейшем Роману пришлось перенести несколько ампутаций на руках и ногах.

Судя по ролику, фигурист продолжает восстановление в тренажёрном зале.

«Я кaк женщина после родов. Зaнимаюсь. Видишь какие мышцы у мeня, приводящие. Нeпросто даётся», — говорит нa видео Костомaров.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предложила Роману возглавить Федерацию фигурного катания России.