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МОК - о чистоте результата Сотниковой на Олимпиаде в Сочи: не было никакого допингового дела

Российская фигуристка завоевала золотую медаль.
11 июля 2023 16:01
автор: Максим Скороходов

Международный олимпийский комитет (МОК) высказался о словах российской фигуристки Аделины Сотниковой в одном из интервью о том, что у нее обнаружили допинг в 2014 году, что потом не подтвердилось в пробе Б.

Отметим, что именно в этом году Сотникова стала победительницей Олимпийских игр в Сочи.

«В то время не было никакого допингового дела, поэтому МОК не может комментировать», - приводит «Матч ТВ» сообщение пресс-службы МОК.

Добавим, что после этого интервью Олимпийский комитет Республики Кореи заявил, что планирует обратится в МОК.

Напомним, что второй на Олимпиаде в Сочи стала кореянка Ким Ю На.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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