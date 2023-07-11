МОК - о чистоте результата Сотниковой на Олимпиаде в Сочи: не было никакого допингового дела

Международный олимпийский комитет (МОК) высказался о словах российской фигуристки Аделины Сотниковой в одном из интервью о том, что у нее обнаружили допинг в 2014 году, что потом не подтвердилось в пробе Б.

Отметим, что именно в этом году Сотникова стала победительницей Олимпийских игр в Сочи.

«В то время не было никакого допингового дела, поэтому МОК не может комментировать», - приводит «Матч ТВ» сообщение пресс-службы МОК.

Добавим, что после этого интервью Олимпийский комитет Республики Кореи заявил, что планирует обратится в МОК.

Напомним, что второй на Олимпиаде в Сочи стала кореянка Ким Ю На.