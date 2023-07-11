Тарасова — о положительной допинг-пробе Сотниковой: было спокойно, сейчас начнётся ерунда страшная

Заслуженный тренер ССР Татьяна Тарасова прокомментировала обращение Олимпийского комитета Республики Корея в МОК по делу российской фигуристки Аделины Сотниковой.

Сотникова в одном из интервью рассказала, что у нее обнаружили допинг в 2014 году, что потом не подтвердилось в пробе Б. Отметим, что именно в этом году Сотникова стала победительницей Олимпийских игр в Сочи.

«Правду надо рассказывать всегда, ничего в этом такого нет. Аделина сделала всё, чтобы обратить внимание на это, и все потихоньку вспомнят тот случай. Было спокойно, сейчас начнётся ерунда страшная», — приводит «Матч ТВ» слова Тарасовой.

Напомним, второй на Олимпиаде в Сочи стала кореянка Ким Ю На.