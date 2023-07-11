Валиева попала в новый пул допинг-тестирования ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список российских фигуристов, которые попали в новый международный пул допинг-тестирования. Об этом сообщает ТАСС.

В новый список попала российская фигуристка Камила Валиева, которую подозревают в применении допинга перед Олимпиадой-2022. Шесть отечественных фигуристов были исключены из пула по сравнению с прошлым сезоном - Евгения Тарасова и Владимир Морозов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), а также Анна Щербакова и Александра Трусова (обе - одиночное катание).

Так, полный список для пула допинг-тестирования ISU выглядит следующим образом: Анастасия Мишина и Александр Галлямов; Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (парное катание); Камила Валиева, Софья Акатьева, Петр Гуменник, Аделия Петросян и Евгений Семененко (одиночное катание).