Депутат Госдумы Роднина заявила о праве НОК Южной Кореи требовать расследование по делу Сотниковой

Депутат Государственной Думы России, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Южной Кореи вправе требовать расследования по делу олимпийской чемпионки Сочи 2014 года Аделины Сотниковой.

«Если такое рассказала сама спортсменка, то они действительно вправе потребовать расследование. Каких последствий ожидать? Не знаю, в зависимости от результатов расследования. Давайте дождемся. Что мы бежим впереди провоза?! Зачем гадать на кофейной гуще? Если спортсменка сама заявила, то, наверное, так и есть. Она же не будет лишний раз себя оговаривать», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

Ранее Сотникова рассказала о своей положительной допинг пробе в 2014 году в интервью YouTube каналу «Татарка FM». Фигуристка отметила, что в то же время проба «Б» дала отрицательный результат.

На Олимпийских играх в Сочи серебряную медаль завоевала фигуристка из Южной Кореи Ким Ю На.