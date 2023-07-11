Чемпионат России по прыжкам в фигурном катании пройдет в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Турнир займет три дня и продлится с 1 по 4 декабря. Чемпионат России примет Челябинск, соревнования состоятся 20-25 декабря.

Также утверждены даты проведения турнира шоу-программ «Русский вызов». Он состоится 19-22 января в Москве.

В минувшем сезоне чемпионат России по прыжкам проходил в Санкт-Петербурге, его победителями стали Камила Валиев, Григорий Федоров и команда Евгения Плющенко. Победителем турнира шоу-программ стал Алексей Ягудин.