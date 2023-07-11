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Чемпионат России по прыжкам в фигурном катании пройдет в Санкт-Петербурге

Турнир шоу-программ «Русский вызов» вновь примет Москва.
11 июля 2023 22:02
автор: Александр Евграфов

Чемпионат России по прыжкам в фигурном катании пройдет в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Турнир займет три дня и продлится с 1 по 4 декабря. Чемпионат России примет Челябинск, соревнования состоятся 20-25 декабря.

Также утверждены даты проведения турнира шоу-программ «Русский вызов». Он состоится 19-22 января в Москве.

В минувшем сезоне чемпионат России по прыжкам проходил в Санкт-Петербурге, его победителями стали Камила Валиев, Григорий Федоров и команда Евгения Плющенко. Победителем турнира шоу-программ стал Алексей Ягудин.

источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
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