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Стало известно состояние олимпийской чемпионки Щербаковой после обнаружения у нее нуклеоза

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал о состоянии здоровья фигуристки.
12 июля 2023 15:00

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова идёт на поправку после болезни, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что фигуристка во второй половине июня прекратила тренировки по медицинским показаниям, при этом речь шла не о травме. Во вторник Sport24 сообщил со ссылкой на источник, что у спортсменки диагностирован мононуклеоз.

Мононуклеоз — тяжёлое и остро проявляющееся вирусное заболевание, которое поражает лимфатическую систему. Инфекционное заболевание передаётся воздушно-капельным путём, зачастую со слюной. В случае несвоевременного лечения оно грозит перерасти в артрит или склероз.

источник: «РИА Новости»
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