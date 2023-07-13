Тарасова прокомментировала новость о решении МОК не приглашать россиян на Олимпиаду-2024 

Мастер спорта СССР и наставница олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать российских и белорусских спортсменов на выступление на Олимпийских играх в Париже в заявленную дату.

Ранее появилась информация, что 26 июля МОК планирует разослать приглашения национальным олимпийским комитетам, однако в списке приглашённых стран не будет России и Беларуси в связи с введёнными на эти государства санкциями.

«Сволочи! Чтобы они сгорели! Не хочу говорить и даже думать о том, что мы не примем участия в Олимпиаде», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, весной 2023 года МОК представил спортивным федерациям рекомендации, согласно которым атлеты из России и Беларуси могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе.